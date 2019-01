Antivalentinovo, centralna žurka za drugače misleče, se je v Zagrebu »rodila« že leta 2016, ko je skupina Let 3 najavila velik koncert v Domu Sportova. Najbolj je bilo nad njim navdušeno urbano in alternativo občinstvo, ki pred tem ni imelo svojega dogodka. V naslednjih letih so se Let 3 na odru pridružili še drugi glasbeniki, letos bo v Zagrebu – tako kot pri nas – potekal dvodnevni žur in sicer 8. in 9. februarja. Nastopili bodo Zabranjeno Pušenje, Turisti, Let 3, Elemental, Saučešće, Kojoti, Bad Copy in Rambo Amadeus. Prvič se bo dogodek razširil programsko, poleg glasbe bo na sporedu tudi stand up program.

Prvič v Ljubljani Letos se dogodek prvič širi v Ljubljano in to z dvodnevnim programom. Dogodek za vse drugače zaljubljene se bo zgodil v sredo, 20. februarja, in četrtek, 21. februarja, v ljubljanski Cvetličarni. Sreda bo rezervirana za reške rock provokatorje LET3, ki bodo donirali glavne začimbe za vse vrste potreb. Sledili bodo TBF, ki se bodo ob izvedbi njihovih mega hitov 'Guzice i sise', 'Veseljko', 'Mater' in 'Fantastična' zagotovo počutili kot ribe v vodi. Vojko V, eden najbolj pronicljivih na sceni ex YU rapa, je spomladi izdal prvenec Vojko, jeseni pa v rekordnem času razprodal Dom Sportova. 'Ne može', 'Kako to', 'Pasta Italiana' in ostale zgodbe iz Splitske stvarnosti bodo zadonele na Antivalentinovem žuru. V četrtek bo na oder stopil Edo Maajka, glavonja iz Brčkega, ki je z novim albumov 'Put u plus' prepričal Balkan. Videli bomo Elemental, ki delujejo pod sloganom 'Vse, samo romantika ne'. Raper iz Trnowga, Klemen Klemen, bo obudil spomin na 'Keš p*čke', 'Šnopc', in seveda – 'Ljubezen'.