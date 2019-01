Letalska družba je prvi koncert na krovu letala ponudila v sredo. Dva glasbenika sta pred pozornim poslušalstvom nastopila na letu med Džakarto in počitniškim Balijem. Garuda namerava glasbene točke, ki bodo trajale od 10 do 15 minut, izvesti na določenih letih. Te bodo tudi promocija za mlade talente, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za nekatere potnike bo to nepozabna izkušnja, a vsi verjetno vendarle ne bodo navdušeni. Leta 2017 je na primer ameriški letalski prevoznik Southwest na nekaterih letih uvedel žive predstave, odzivi potnikov pa so bili precej različni. Nekateri potniki so namreč izrazili žejo, da jih med poleti čim manj motijo, glasba pa jim je preprečila spanec ali branje.

Indonezija je eden od najhitreje rastočih trgov v letalskem prometu, a je obenem tudi država, kjer letalske nesreče niso najbolj redek pojav. Zaradi strmoglavljenja letala družbe Lion Air oktobra lani, ki je terjalo 189 mrtvih, se je v zvezi s tem znova znašla pod drobnogledom.

Garuda je tudi v tej luči dala vedeti, da je v pripravi živih koncertov na krovih letal opravila niz posvetov in se prepričala, da ti ne predstavljajo nobenega tveganja za varnost. »Če bo prišlo do turbulenc, bomo glasbenika poslali na njegov sedež,« so povedali.