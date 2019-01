»Odločil sem se aktivirati načrt za brexit brez dogovora,« je povedal Philippe. Načrt, ki so ga pripravljali od aprila lani, vsebuje zakonodajne in pravne ukrepe, s katerimi bodo pravice Francozov in francoskih podjetij učinkovito zaščitene, je poudaril.

Načrt zagotavlja tudi 50 milijonov evrov investicij v francoska pristanišča in letališča, ki so po besedah francoskega premierja mesta, kjer bo potrebnih največ sprememb. V nekaterih pristaniščih bodo na primer zgradili parkirišča, v drugih pa postavili infrastrukturo za izvajanje nadzora na meji. V prihodnjih tednih nameravajo zaposliti 600 ljudi, med drugim carinike in veterinarskih inšpektorjev, je pojasnil.

Francoski senat bo sicer predvidoma še danes potrdil tudi poseben zakon, ki bo vladi omogočil sprejemanje odločitev z dekretom, če bo to v primeru brexita brez dogovora potrebno. Zakon je sicer v sredo zvečer že potrdil spodnji dom francoskega parlamenta.

Pariz je načrt za izstop Otoka iz EU brez dogovora sprožil, potem ko je britanski parlament v torek zavrnil dogovor o brexitu med Londonom in Brusljem. Tako je, tudi po oceni Philippa vse verjetneje, da bo Velika Britanija iz EU 29. marca izstopila brez dogovora.

To bi sicer pomenilo kaos v prihodnjih odnosih z EU, najpomembnejšim zunanjim trgom, in veliko negotovost v odnosih s tretjimi državami, zato tej možnosti niso naklonjeni niti na Otoku niti v uniji.