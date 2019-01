Med zbranimi izdelki so osnovna živila, živila za otroke in izdelki za higieno, namenili pa jih bodo ljudem, ki živijo v pomanjkanju. Izdelke so pred Hoferjevimi trgovinami zbirali marca in decembra, v štiridnevni decembrski akciji, ki je bila že osma po vrsti, so zbrali več kot 25 ton izdelkov, so pojasnili v sporočilu iz Hoferja, ki različne socialne organizacije in društva podpira v okviru iniciative Danes za jutri.

Na Slovenski karitas so ob tem v sporočilu dodali, da so akcije zbiranja izdelkov za pomoč sočloveku v stiski zelo pomembne, še posebej za lokalno okolje. »Poleg zbranih izdelkov je dragoceno tudi utrjevanje zavesti, da potrebujemo drug drugega,« so poudarili in se zahvalili darovalcem izdelkov in prostovoljcem, ki so jih zbirali. Zbrani izdelki so po njihovih navedbah marsikateremu človeku v stiski polepšali zimski čas.