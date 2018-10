Denar za operacijo prirojene okvare kolkov, ki jo je šestletna Maša Kraljevič prestala na Floridi, je zbiralo društvo Iz srca dam, kar imam. Dobrodelno društvo vodi Darinka Bukovnik, ki pa je z denarjem, ki so ga ljudje nakazali za zdravljenje deklice, najprej poplačala dolgove svojega društva, le preostanek je nato nakazala družini deklice. Podobno se je zgodilo pri Aneju, sinu Petre Gradišnik, ki je prestal operacijo nog v Nemčiji; družina od Bukovnikove ni dobila niti centa. Bukovnikova si je prilastila tudi izkupiček od več ton zbranih zamaškov, ki so jih zbirali šolarji in vrtčevski otroci za zdravljenje hudo bolnih otrok. Tudi društvo Beli tiger, ki je zbralo 11.000 evrov za nakup prilagojenega vozila za 22-letnega tetraplegika, denarja ni nakazalo naprej. To so le afere, povezane z lažnimi humanitarnimi društvi, ki so prišle na dan od konca letošnjega poletja.

»Težko je verjeti, ampak celo v humanitarnosti je kup afer, škandalov, nepravilnosti,« razlaga Milena Štular, predsednica nadzornega odbora največjega humanitarnega projekta Botrstvo Zveze prijateljev mladine (ZPM) Moste - Polje. »Take afere mečejo slabo luč na vse nas. Zato smo se odločili, da z zunanjo neodvisno revizijo preverimo poslovanje Botrstva – to smo storili že lani –, letos pa še poslovanje celotnega ZPM Moste - Polje, ne glede na to, da nad njegovim poslovanjem bedi nadzorni odbor,« je dejala.

Revizija je razkrila, da je ZPM Moste - Polje posloval transparentno in brez nepravilnosti, prav tako revizorji organizaciji niso podali nobenega priporočila ali opozorila. Revizorji so pregledali računovodske izkaze ZPM Moste - Polje do 31. decembra 2017 ter izkaze poslovnega izida za lansko poslovno leto in povzetek bistvenih računovodskih usmeritev. V projektu Botrstvo je bilo namreč od leta 2010 zbranih več kot 12 milijonov evrov, kar je primerljivo s srednje velikim podjetjem, v projekt je vključenih več kot 5000 botrov, ki redno nakazujejo denar. Proračun ZPM Moste - Polje je bil v letu 2017 težak 1,1 milijona evrov, od tega je več kot pol milijona evrov donacij fizičnih oseb in ustanov. »Zato se mi zdi prav, da lahko vsem donatorjem pokažem poročilo revizorja, da je naše poslovanje transparentno,« je dodala Štularjeva. Hkrati apelira na druga društva, naj storijo enako in si tako povrnejo zaupanje ljudi.