Današnji sestanek na ministrstvu za infrastrukturo je razkril, da terminski plan izgradnje tretje razvojne osi kljub vsemu dopušča nekaj manevrskega prostora in da so roki vendarle prilagodljivi. Če so še v torek v Družbi za avtoceste (Dars) zatrjevali, da je projekt preveč zahteven, da bi ga bilo mogoče končati pred letom 2026, je danes - po dnevu političnih pritiskov na upravo družbe - to postalo mogoče. »Zaključek gradnje odseka Velenje-Slovenj Gradec, ki je bil decembra prestavljen na leto 2026, je jutri predviden v letu 2024,« je povzela državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo Nina Mauhler. To je sicer še vedno leto kasneje od roka, predvidenega v lani podpisanem protokolu.

Najkasneje 1. februarja pa bo jasno, ali bodo prvi kilometer mostu ali viadukta na trasi tretje razvojne osi začeli graditi že letos ob koncu leta, kot predvideva protokol. Če ga ne bodo, gredo Korošci na ulice, je obljubil Aljaž Verhovnik iz Mladinske iniciative za izgradnjo tretje razvojne osi.

Kako je včeraj nemogoče danes mogoče? »Gradnjo bomo prilagodili, gradili bomo po delih in prvi, manjši del morda resnično začeli graditi letos, da s tem pokažemo, da mislimo resno. Prišlo je namreč do velikega nezaupanja na strani koroške regije,« je rekel predsednik uprave Dars Tomaž Vidic. Ali bo to resnično mogoče, bodo odločili projektanti - kar 300 jih dela na projektu - ki pa danes na sestanku na najvišji ravni niso sodelovali. Udeležil pa se ga je Vojmir Urlep, državni sekretar in svetovalec predsednika vlade Marjana Šarca. Tako prvo kot decembra novelirano časovnico izgradnje tretje razvojne osi, na kateri temelji protokol, je pripravil Dars, toda pri tem upošteval dinamiko izgradnje celotne ceste naenkrat – vključno z delom, katerega realizacijo trenutno zadržuje ustavna pritožba. Zdaj bodo gradnjo prilagodili ter cesto gradili po odsekih Šentrupert-Velenje (14 kilometrov) in Velenje-Slovenj Gradec (17,5 kilometra) ter tako poskušali skrajšati roke. Tako še vedno obstaja možnost, da prve premostitvene objekte - mimogrede, na trasi severnega dela tretje razvojne osi je v povprečju petkrat več viaduktov in predorov kot na že zgrajenem omrežju - začno graditi letos, kot je predvidel veljavni protokol. »Nova časovnica je realna, nerealnih obljub je bilo do zdaj dovolj, zato smo z njo zadovoljni,« je dejala Mauhlerjeva. »Niso pa zadovoljni Korošci,« je dodala. V naslednjih dneh bodo predstavniki ministrstev za infrastrukturo in za okolje ter Dars skupaj s projektanti poskušali najti rešitve, ki bi omogočile, da se gradnja posameznih objektov na odseku Velenje-Slovenj Gradec torej prične še letos. Pohitriti bodo poskušali tudi umeščanje v prostor odsekov Slovenj Gradec–Dravograd (Otiški Vrh) ter Dravograd–Holmec (meja z Avstrijo), ki se prav tako zamika, in sicer za približno osem mesecev od sprva predvidenega roka.