Kot so danes sporočili iz skupine Rastoder, katere hčerinska družba je Spektra Invest, bosta stolpnici stali ob križišču Celovške ceste in Rakuševe ulice, ob Celovških dvorih in nasproti novega Sparovega trgovskega centra. Projekt obsega okoli 220 stanovanjskih enot v dveh stolpnicah, trgovinski in poslovni del v pritličju ter parkirna mesta v štirih podzemnih etažah.

Investicijo vodi Spektra Invest, v katero je konec lanskega leta kot polovični lastnik in soinvestitor vstopila družba Zetagradnja iz Podgorice. Ta velja za največjega vlagatelja in gradbinca v Črni gori, izkušnje pa ima tako na področju stanovanjske gradnje kot tudi poslovnih, hotelskih in drugih objektov.

Jeseni so v Spektri Invest po navedbah časnika Delo napovedali, da cene stanovanj v novih stolpnicah ne bodo presegale trenutnih cen rabljenih stanovanj na trgu, kar pomeni, da bi bilo treba za kvadratni meter odšteti okoli 3000 evrov. Stanovanja bi po njihovih besedah sicer lahko kategorizirali kot nadstandardna.

Skupina Rastoder ima v svojem portfelju več nepremičninskih projektov v Ljubljani, med drugim projekt Stožice, stanovanjsko-poslovni kompleks Spektra v Zgornji Šiški, projekt rekonstrukcije in izgradnje znamenitega hotela Bellevue v Tivoliju ter gradnjo večjega večnamenskega poslovnega kompleksa v trgovskem centru BTC. Načrtuje tudi nekaj novih nepremičninskih projektov, so še zapisali.