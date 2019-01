Izjemno velika nevarnost plazov vlada v nekaterih goratih predelih, na nadmorski višini nad 1500 metrov, na Predarlskem, na zahodu Tirolske in v okraju Pinzgau na jugozahodu Solnograške.

Plazovi bi ob proženju lahko postali »ekstremno veliki« in bi predstavljali veliko grožnjo. Med ogroženimi je na primer tudi Innsbruck, a to po navedbah tamkajšnjih oblasti za zdaj nima neposrednega vpliva na mesto, zato za zdaj tudi ne nameravajo evakuirati prebivalcev.

Sicer pa najvišja, peta stopnja nevarnosti plazov vlada tudi v delu vzhodne Tirolske in severnih zillertalskih Alpah, navaja avstrijska radiotelevizija ORF.

V drugih delih Tirolske in Solnograške, pa tudi v večjih delih Štajerske in Gornje Avstrije vlada četrta, druga najvišja stopnja nevarnosti plazov. Strokovnjaki pozivajo ljudi, naj se držijo zapor in upoštevajo navodila oblasti.

Na teh prizadetih območjih danes znova močno, neprekinjeno sneži, do popoldneva se bo meja sneženja spustila do nižin. Padavine spremlja viharni veter severozahodne smeri, katerega sunki dosegajo do 130 kilometrov na uro. Vremenske razmere se bodo po napovedih vremenoslovcev umirile šele v torek.

V prizadetih avstrijskih zveznih deželah so že v nedeljo zaprli številne ceste in druge prometne povezave. Po vsej državi je zaprtih skupaj več kot 180 cest.

Na severu Štajerske pa je dopoldne s ceste po pobočju zdrsnil avtobus, pri čemer je bilo poškodovanih 13 ljudi, med njimi voznik. Reševalci so povedali, da bi bila lahko nesreča avtobusa, ki je bil na poti iz Salzburga v Gradec, končala precej bolj tragično. Poškodovane so prepeljali v bolnišnico v Schladming.

Na prizadetih območjih neprestano delajo gasilci in reševalci, pomaga jim tudi okoli 1000 vojakov. Pri čiščenju snega so danes v kraju Flachgau na Solnograškem s strehe padli štirje delavci, pri čemer je eden umrl. Kot navaja avstrijska tiskovna agencija APA, je ob padcu dva delavca popolnoma zasulo, dva pa deloma. Očividci so delavce začeli takoj izkopavati iz snega, a je bilo za 47-letnika prepozno. Dva sta bila poškodovana.

Kot so še poudarili, so zimske aktivnosti zunaj označenih prog zelo nevarne. V soboto so zaradi plazu v Lechu umrli trije nemški smučarji, ki so smučali na zaprti progi, enega še vedno pogrešajo.

Številni kraji so nedostopni

Zaradi najvišje, pete stopnje nevarnosti plazov in tudi sicer zasneženih cest danes ni več mogoče dostopati do nekaterih krajev pod Arlbergom, med katerimi so tudi Lech, Zürs in Stuben, ter do večine vasi v dolini Walsertal. Zaprli so tudi arlberško železniško povezavo med krajema Bludenz in Landeck. Organizirali so nadomestni prevoz, a prihaja do zamud, tudi do dve uri, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Tudi na Solnograškem po cesti ni več mogoče dostopati do nekaterih krajev, med 13. in 14. uro bodo danes pri smučišču Flachauwinkl v obe smeri zaprli tudi tursko avtocesto. V okraju Pinzgau je bilo v nedeljo zvečer od sveta odrezanih okoli 17.000 ljudi.

Reševalne ekipe v tej avstrijski zvezni deželi ljudem na zasneženih območjih svetujejo, naj se izogibajo nepotrebnemu gibanju na prostem. Prebivalcem ob gozdnem robu pa svetujejo tudi, naj prenočujejo v kleteh, saj bi se lahko drevje zaradi snega polomilo in popadalo na zasnežene strehe, pri čemer bi lahko sneg zasul speče stanovalce.

V kraju Altaussee na Štajerskem so zaradi nevarnosti plazov nekatere prebivalce v nedeljo preselili, medtem pa je do doline Sölktal, prav tako na Štajerskem, kjer je bilo teden dni ujetih okoli 480 ljudi, znova mogoče priti po cestni povezavi. Znova je mogoče pristopati tudi do kraja Radmer, a okoli 1100 ljudi v zasneženih vaseh v tej avstrijski deželi ostaja odrezanih od sveta. Na nekaterih smučiščih na Štajerskem danes naprave ne obratujejo.