Sodnik zavrnil tožbo ameriških javnih uslužbencev, ki zahtevajo plače

Zvezni sodnik Richard Leon je v Washingtonu zavrnil tožbo sindikata uslužbencev finančnega ministrstva ZDA in posameznikov, ki so v času zaprtja vlade prisiljeni delati brez plače. Konservativni sodnik je ugotovil, da bi ugoditev zahtevam tožnikov “povzročila kaos in zmedo”.