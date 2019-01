Izid glasovanja je najhujši poraz vlade v sodobni zgodovini Združenega kraljestva, poroča BBC. Pred tem so poslanci zavrnili dopolnilo poslanca Johna Barona k dogovoru, s katerim bi Združenemu kraljestvu dali pravico, da odpravi irsko varovalo brez privolitve EU. Podprlo ga je le 24 poslancev, 600 jih je bilo proti.

Laburisti takoj po objavi izidov glasovanja zahtevali glasovanje o nezaupnici vladi. Premierka Theresa May je pred tem dejala, da je treba ugotoviti, če vlada še uživa podporo. Razprava o nezaupnici naj bi potekala že v sredo.

Mayeva je v nagovoru po glasovanju ponovila, da še vedno namerava izpeljati brexit, kot so želeli volivci na referendumu.

Razprava o dogovoru z EU je po navedbah BBC trajala osem dni in se zavlekla v dve koledarski leti. Potekala je 55 ur in 43 minut, poslanci pa so imeli 425 govorov.