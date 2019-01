Na zagrebškem Sljemenu so vsi trije najmočnejši hrvaški aduti zasedli mesta med dvajseterico. Na sedmem mestu je končal Istok Rodeš, na petnajstem Matej Vidović, dvajseterico pa je zaključil Elias Kolega. Rodeš je bil sedmi tudi pred novim letom v Madonni di Campiglio, še mesto višje pa je na adelbodenski klasiki minuli konec tedna končal Kolega. Šesto mesto je tudi najboljša hrvaška uvrstitev v svetovnem pokalu po upokojitvi legendarnega Ivice Kostelića.

Po odličnem nastopu v Adelbodnu, kjer je s številko 48 navdušil predvsem na zahtevni ciljni strmini, pa ni bil povsem zadovoljen. »Za mano je zelo uspešen dan. Na obeh progah sem opravil dober posel. A vseeno mi je žal Istoka Rodeša, ki je v finalni vožnji zaradi napake odstopil. Pokazali smo, da znamo smučati, zato upam, da nam bo podobno uspevalo tudi v prihodnosti. Nad vse boljšimi predstavami svojega sina je navdušena tudi Eliasova mama Sonja : »Vedela sem, da bo prej ali slej dosegel tak rezultat, saj menim, da spada med najboljših petnajst slalomistov sveta. Elias je zelo podoben Ivici – obožuje najtežje slalomske proge in je na njih tudi najboljši. Verjamem, da bo takih dosežkov v prihodnosti še več, saj bo imel tudi boljšo startno številko, kar je v slalomu ključno.« Vanilja, kot ga kličejo prijatelji – ker v mladosti eden izmed njih ni znal izgovoriti njegovega imena, je dobil vzdevek, ki se je obdržal vse do danes – bo naslednjič nastopil na slalomski klasiki v Wengnu.

Istok Rodeš

Podobno kot Kolega je tudi Rodeš rojen leta 1996 in bo v tem letu praznoval 23. rojstni dan. Pred dvema letoma je na olimpijski progi v Sočiju postal mladinski svetovni prvak v slalomu, na lanskih olimpijskih igrah v Pjongčangu pa je v članski konkurenci zasedel 21. mesto. Na smučeh je prvič stal že pri letu in pol, trenirati pa je začel pri petih. Njegov oče Mario se je resno ukvarjal z alpinizmom – štirikrat je bil v Himalaji. Ko se je vrnil s četrte odprave, je ugotovil, da ga gore ne zanimajo več, zato se je posvetil sinovi smučarski karieri. Istok se je skozi nižje selekcije vse bolj dokazoval, vrhunec kariere med člani pa dočakal 22. decembra lani, ko je v Madonni di Campiglio s startno številko 66 osvojil sedmo mesto. Uspeh je ponovil še na domači tekmi v Zagrebu in potrdil, da je hrvaški up prihodnosti. Že po tekmi v Italiji je Istok Rodeš miril evforijo: »Verjel sem, da zmorem. Sem izjemno vesel, a iz tega nočem narediti nekega spektakla. Gremo dalje, kot smo načrtovali.«

Že na poti na Hrvaško je deževalo čestitk, skupaj s trenerjem Mirkom Kvastekom in serviserjem Vjekoslavom Ružićem pa je bil še posebej vesel lepih besed slovenskega biatlonca Jakova Faka, saj je tudi Ružić, tako kot biatlonski šampion, doma iz Mrkoplja. Rodeš ni nič kaj evforično govoril niti po tekmi na Sljemenu: »Dal sem vse od sebe, kot vedno. Uspeh na domačem terenu je zelo pomemben za hrvaško smučanje. Ta ekipa je zelo močna in verjamem, da nas boste gledali še naslednjih deset let. Hrvaška z več smučarji sodi med najboljših trideset slalomistov, a nisem prepričan, da ljudje vedo, kako velika in pomembna stvar je to.« V intervjuju za hrvaško revijo Gloria je razkril še, da ga v življenju vodita dve stvari: ljubezen do smučanja in želja biti najboljši. »Prvo bom zagotovo izpolnil, saj nameravam smučati, tudi ko ne bom več zmožen tekmovati. Kdaj pa bom končal kariero? Ko dosežem zastavljene cilje.« Med temi se skriva tudi vsaj dvakratni nastop na olimpijskih igrah. Rodeš je polovico tega cilja izpolnil že pri rosnih dvaindvajsetih letih.