Čas, ki jim je bil še na razpolago, so izkoristili za razigravanje, podajanje žoge, nato pa so ob koncu tekme zmagovalca določili z metanjem kovanca. Ob prekinitvi je bil izid tekme med mestnima tekmecema Partizanom in Beogradom 5:5. Ob metanju kovancev pa se je srečna stran obrnila v korist Partizana, ki je neslavno prekinjeno tekmo beograjskih rivalov mlajših srbskih vaterpolskih selekcij - ta tekma sicer ni odločala o ničemer – dobil s 6:5, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

V klubih Partizan in Beograd so se strinjali, da bodo vseeno tekmo odigrali do konca, pred praznimi tribunami na bazenu v kompleksu Banjica. Partizanovci so se tudi odločili, da bodo suspendirali trenerja Sinišo Budraka, njegova izključitev je bila namreč povod za incident, ki je poskrbel za starševsko sramoto in neslavno srbsko vaterpolsko publiciteto.