»Očetje so se tepli, matere vlekle za lase, dedek pa je bil celo pripravljen uporabiti letev«, piše časnik in dodaja, da je bila tekma prekinjena, mladi vaterpolisti pa so spremljali sramoto svojih staršev na tribunah. Na koncu je morala posredovati celo policija.

Dogajanje v Beogradu je preseglo siceršnje neprimerno obnašanje staršev ob spremljanju svojih otrok v športu. Tudi v Sloveniji položaj ni rožnat in Nogometna zveza Slovenija bo spomladi kot prva na otroških nogometnih obračunih uvedla kartončke za starše. Z njimi bodo skušali umiriti objestne starše in jih ozavestiti o pomenu fair-playa in pozitivne spodbude v nogometu, pri tem pa gre za medsebojno obnašanje in tudi za obnašanje do otrok.

Rajko Korent, osrednji nosilec ideje o kartonu za starše sicer pravi, da stanje v Sloveniji ni tako alarmantno, se pa primeri, ko se nekateri starši na tekmah svojih otrok vedejo povsem neprimerno, še vedno prepogosto dogajajo. Naloga klubov in zveze je po njegovem mnenju tudi, da otrokom zagotovijo športno okolje.