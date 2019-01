Investicijski program je v ponedeljek obravnaval projektno-finančni svet pri ministrstvu za infrastrukturo, zdaj morajo o njem odločati organi družbe 2TDK. Tako nadzorni svet kot uprava v družbi sta prevetreni, saj sta v petčlanskem nadzornem svetu na novo predsednik sveta Matej Pirc in član Damijan Brulc, uprava pa se je razširila z eno- na tričlansko.

Upravo družbe, prej z direktorjem Žarkom Sajičem, sta z današnjim dnem tako popolnila nekdanji prvi mož Pivovarne Laško Dušan Zorko in Marko Brezigar. Po pisanju Dela bo Zorko poleg vodenja uprave prevzel odgovornost za finance, Brezigar za tehnično področje, Sajić pa verjetno za splošno in pravno področje ter javna naročila. Novi sodelavci si bodo delo natančneje razdelili danes, so povedali v družbi.

Vlada naj bi ta mesec potrdila tudi koncesijsko pogodbo z 2TDK. Po potrditvi investicijskega programa, ki ga je pripravila družba Deloitte, pa bodo lahko stekla pripravljalna dela, v katerih bo Kolektor zgradil ceste za dostop do predvidene trase drugega tira, sprožili pa bodo lahko tudi postopke za izbor izvajalca za glavna gradbena dela v tem projektu.