Nadzorniki podjetja so nekdanjega predsednika uprave Pivovarne Laško in Pivovarne Union Zorka na čelo 2TDK imenovali za štiriletni mandat.

Nova uprava družbe bo tričlanska, sestavljajo jo Zorko ter člana Marko Brezigar in Žarko Sajič. Pred njo je "izjemno zahtevna naloga zapiranja finančne konstrukcije in zagotavljanje virov financiranja, izvedba gradnje dostopnih cest in pripravo pogojev za pričetek gradnje drugega tira", so poudarili v podjetju.

Nadzorniki 2TDK so Zorka in Brezigarja za člana poslovodstva imenovali 27. decembra. Takrat so pojasnili, da je nadzorni svet pri izbiri novih članov poslovodstva sledil potrebi družbe po zagotovitvi poslovno ekonomskih in gradbeno projektnih kompetenc v poslovodstvu.

Projektno podjetje za drugi železniški tir Koper-Divača 2TDK je od novembra 2017 vodil Metod Dragonja. Ta se je s položaja umaknil junija lani iz osebnih razlogov, ki so mu onemogočali opravljanje poslovodne funkcije. Družbo je odtlej kot direktor vodil Sajič.