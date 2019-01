Allahabad leži na bregovih treh svetih rek - Ganes, Yamuna in Saraswati. Prav njihovo sotočje pa je za hindujce še posebej sveto, saj so prepričani, da jim kopanje v njem v času festivala Kumbh Mela lahko pomaga, da se očistijo grehov in dočakajo odrešitev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nabrežja rek so se danes že spremenila v hrupna in barvita mravljišča ljudi in tako bo ves čas festivala. Za vernike je rezervirano 45 kvadratnih kilometrov veliko območje.

Procesije v mestu so se po poročanju britanskega BBC danes začele s prihodom poduhovljenih mož oz. asketov. Ti so se okopali in se nato namazali s pepelom, nato pa ob prepevanju Har Har Gange oz. Mati Ganges zaplesali pred fotografi in blagoslovili romarje.

Ob zadnjem festivalu leta 2013 so kopanje v sotočju rek, ki je znano kot Sangam, prvič dovolili tudi asketkam. Takrat se je sicer festivala udeležilo 120 milijonov vernikov, med katerimi se jih je v samo enem dnevu 30 milijonov potopilo v svete vode.

V mestu je tokrat na delu 30.000 policistov, katerih naloga je nadzirati množice in predvsem preprečiti stampede, ki so v preteklosti večkrat pokvarili praznovanje. Vlada v Uttar Pradeshu, ki jo vodi goreči hindujski duhovnik, je še posebej goreče oglaševala letošnji festival Kumbh Mela, tudi v luči splošnih volitev, ki bodo v Indiji aprila in maja.

Tudi indijski premier Narendra Modil, katerega hindujska nacionalistična stranka BJP je na oblasti v Uttar Pradeshu, je decembra obiskal Allahabad in slovesno odprl visokotehnološko središče, iz katerega upravljajo festival Kumbh Mela.

Poleg tega so oktobra Allahabad celo preimenovali Prayagraj, a mesto še vedno v veliki meri ostaja znano po imenu, ki so mu ga pred stoletji dali njegovi nekdanji muslimanski vladarji. Festival Kumbh Mela, ki bo tokrat trajal do 4. marca, je Unesco leta 2017 uvrstil na seznam nesnovne kulturne dediščine.