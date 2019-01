V skladu z ureditvijo po drugi svetovni vojni imajo ZDA pravico imenovati predsednika Svetovne banke, Evropa pa je dobila položaje izvršnih direktorjev Mednarodnega denarnega sklada. Jim Yong-kim je napovedal, da odstopa in Svetovno banko bo začasno, dokler ZDA ne najdejo naslednika ali naslednice, vodila vršilka dolžnosti Kristalina Georgieva, pred leti kandidatka za generalno sekretarko ZN.

Ime Ivanke Trump za položaj je prvi objavil časopis Financial Times. Dittojeva je potrdila, da Trumpova hči sodeluje pri iskanju naslednjega predsednika Svetovne banke, ker je očetova svetovalka in je v preteklosti sodelovala s to institucijo. Zaradi tega sta jo vršilec dolžnosti šefa Trumpovega kabineta Mick Mulvaney in finančni minister Steve Mnuchin zaprosila, naj vodi iskanje.