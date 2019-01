Boris Dežulović: Drama v nacionalnem parku

Osemsto tisoč uslužbencev v državnih službah Združenih držav Amerike, od ministrov v administraciji Donalda Trumpa do kustosov v nacionalnih muzejih, se že tri tedne brezciljno preklada po svojih hišah na neplačanem letnem dopustu, na kavčih vrtijo televizijske kanale in spravljajo ob pamet svoje domače. Bolj podjetni med njimi vendarle iščejo novo službo – tako brezposelni kustosi iz Smithsoniana in sobarji Bele hiše služijo denar s tem, da raznašajo pice in vozijo za Uber.