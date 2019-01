Leta 2017, ko so v trgovini opravili zadnji inšpekcijski nadzor, nepravilnosti niso zasledili, saj je trgovec orožje takrat hranil v ustrezno varovanem prostoru. Vendar je trgovec zatem orožje premaknil v drugi prostor, ki pa ni bil primerno varovan. Trgovec je s tem kršil zakon o orožju, zato mu sedaj grozijo sankcije. Kot je pojasnil Perko, mu lahko odvzamejo tudi dovoljenje za prodajo orožja. Trgovec ima sicer vsa potrebna dovoljenja za posel. Vlomilci so v noči na sredo iz trgovine namreč odnesli več kot 50 kosov orožja. Med njimi so bile pištole, polavtomatske in repetirne puške, revolverji in celo dva bombometa.

Vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana Damjan Petrič je povedal, da gre za orožje, ki je po zakonu o orožju opredeljeno kot prepovedano orožje, in orožje, za katerega je potrebno dovoljenje. Za bombomet so promet in posest posameznikom prepovedani, ker gre za vojaško orožje, je dodal. Trgovine, ki so registrirane za prodajo orožja, lahko sicer takšno orožje pod določenimi pogoji prodajajo, vendar ne posameznikom. Smejo pa ga prodajati vojski, policiji in ostalim varnostnim subjektom. Po poročanju portala 24ur.com je neuradno nastalo za več kot 30.000 evrov škode.

Orožje naj bi bilo ukradeno iz skladišča sredi noči, najverjetneje zaradi neprimernega varovanja, saj se alarm očitno ni vklopil. Notranji minister Boštjan Poklukar je Inšpektoratu RS za notranje zadeve takoj po kraji orožja odredil izredni nadzor pri vseh trgovcih z orožjem, ki jih je v Sloveniji 83. Doslej so preverili že pet trgovin.