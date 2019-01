Robert Pevnik: Na pripravah na Čatežu in v Turčiji bomo ustvarili trdno osnovo. Igrali bomo z zelo kakovostnimi tekmeci z različnimi slogi glede dinamike in miselnosti. Vrhunec bo generalka za pomlad v Stožicah s Salzburgom ali CSKA Moskva. Prvotno je bila predvidena Ilirija. Tekmovalni cilj za spomladi je osvojitev vsaj pokalne lovorike in drugo mesto na državnem prvenstvu. (Foto: Jaka Gasar)