Nogometaši Olimpije se še zbirajo v Ljubljani, kjer začenjajo priprave na spomladanski del prvenstva. Klub sta že zapustila stebra obrambe, kapetan Branko Ilić (pojavljajo se govorice o selitvi v Domžale) in njegov namestnik Aris Zarifović (Tajska), katerih slovo od soigralcev je bilo danes zelo čustveno. Vratarja Aljaža Ivačiča od podpisa pogodbe s Portlandom v ZDA loči le še zdravniški pregled. Pri izhodnih vratih za prodajo sta še Rok Kronaveter in Andrej Vomebrgar. Čeprav Olimpija za vodilnim Mariborom zaostaja devet točk, novi trener Robert Pevnik prekipeva od optimizma in samozavesti, da bo klub ubranil dvojno krono. Pevnik, ki je jeseni vodil mladinsko ekipo (prezimila bo na drugem mestu), se na klop članskega moštva Olimpije vrača po desetih letih.

V strokovnem štabu bodo trenerji, s katerimi je Pevnik sodeloval že v mladinski ekipi Olimpije. To so Boško Bošković (trener vratarjev, zamenjal bo priljubljenega Dina Šeremeta), Boštjan Miklič (prvi pomočnik), Matic Lukman (kondicijski trener), Matic Ferk (kineziolog), enega trenerja pa še čakajo.

Olimpija bo potrebovala okrepitve predvsem v osrčju obrambe, treningom pa so priključili tudi najboljše mladince. »Želim si, da bi imel v ekipi takšne profile igralcev, kot so bili nekoč v Olimpiji Džoni Novak, Robert Englaro, Grega Žida, Jan Oblak, Darko Domadenik…, da bi postali vodje ekipe,« je poudaril Pevnik, ki si želi, da Kronaveter ostane v klubu.

»Kar se je dogajalo decembra lani v Olimpiji, je bilo v prejšnjem življenju. Sem samozavesten, saj bom treniral najboljšo ekipo v državi. Če ne bi verjel v zgodbo o uspehu, izziva ne bi sprejel. V prvenstvu ni še nič izgubljenega. Le vsi od čistilke do predsednika moramo postati ena družina, verjeti v skupen uspeh, biti bojeviti, samozavestni in izzivati športno srečo, saj bomo v naši igri zaradi lova na Maribor veliko tvegali,« je izpostavil 49-letni Robert Pevnik, ki bo moral delati po navodilih športnega direktorja Fabijana Komljenovića. Navijači bi na klopi raje videli Safeta Hadžića.

Novi kapetan bo Nejc Vidmar

Vratar Nejc Vidmar bo novi kapetan. Pravi, da se v tej vlogi počuti drugače kot pred dvema letoma. V tem času je imel namreč dobrega učitelja v Branku Iliću. »Čaka me težka naloga, a upam, da ji bom kos. Ne glede na kadrovsko zasedbo so cilji Olimpije vedno isti. Zdrav sem, manjka pa mi igralne prakse, zato si bom moral skozi priprave in tekme povrniti zanesljivost,« je povedal 29-letni Nejc Vidmar, ki je med najstarejšimi igralci v ekipi. Pevnika je kot trenerja spoznal v Domžalah, ko je bil pri devetnajstih letih še mlad vratar. »Tedaj smo na začetku pisali lepo zgodbo, nato se je stvar malo zalomila. Upam, da bomo šli v Olimpiji po drugih tirnicah. Nov bo tudi trener vratarjev in takšne spremembe niso enostavne. A smo profesionalci in temu se bomo morali prilagoditi. Upam v uspešno zgodbo, saj so bili trenerji vratarjev doslej dobra stran Olimpije,« je dodal Vidmar, ki mu pogodba z Olimpijo poteče poleti in se dogovarja za podaljšanje.

Ljubljančan Nik Kapun dres Olimpije nosi že sedem let. 25-letni vezist pravi, da je povsem zdrav, potem ko je imel jeseni veliko težav s poškodbo. »Na menjave trenerjev smo že navajeni in vsakič začnemo novo zgodbo. S pozitivnimi mislimi gremo v pomlad, ko bomo skušali izničiti prednost Maribora. Veliko nosilcev odhaja, a naši cilji so vedno najvišji. Še vedno smo Olimpija, ki mora zmagovati. Ne glede na to, s katerimi igralci bomo šli v boj, vemo, da se lahko kosamo z Mariborom za naslov prvaka,« je optimist Nik Kapun, ki želi, da bi stalno igral in postal vodja ekipe. Upa, da si bo z dobrimi igrami priigral prestop v tujino.

Olimpija bo do ponedeljka trenirala v Ljubljani, nato se bo za 14 dni preselila v Čatež, kjer bo odigrala prijateljski tekmi z Varaždinom in hrvaško Gorico, pred odhodom v Turčijo pa še z Bravom. V Beleku bodo tekmeci slovaška Dunajska Streda, avstrijski St. Polten, ruski Rubin iz Kazana in uzbekistanska Lokomotiva iz Taškenta. Pevnik si za generalko pred začetkom pomladi želi tekmo s serijskim avstrijskim prvakom Salzburgom v Stožicah.