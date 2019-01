Kritika predstave Ivanov: Kolesje komične svatbe

Ni težko razumeti, da izčrpan, vsega naveličan, tesnoben in brezvoljen (glede na dramo in času ustrezno malce postaran) devetintridesetletnik Ivanov predstavlja močan moment prepoznavanja (morda celo identifikacije) sodobnega časa. Režiser Aleksandar Popovski tega še poudari z neposrednim nagovorom Ivanova ( Uroš Fürst ) na začetku, prav tako razprostre sklepno situacijo, torej končni izid te tavajoče, strte in izvržene usode (usahla ljubezen do umirajoče žene in finančna stiska sta tu domala obstranski dejavnosti), da se lahko potem v uprizoritveno doslednem toku natezanja in prenapetosti dolgčasa čehovljanskega ozemlja (dramaturginja Darja Dominkuš ) v miru poigrava s komičnimi in melodramskimi elementi človeških figur in uprizarjanega sveta.