Kritika predstave Odhodi vlakov: Kam sploh pelje ta vlak?

Drama Odhodi vlakov češkega dramatika ter filmskega in gledališkega režiserja Petra Zelenke v sebi združuje tri pripovedne ravni: prva je prijateljsko druženje, na katerem poleg dolgoletne prijateljice in njenega novega partnerja po nesreči pristane tudi njen nekdanji mož, druga je, da je celoten družabni dogodek nemogoče večerje treh parov in ločenca hkrati zastavljen tudi kot poligon za igralca, ki sta primorana odigrati vse like, tretja raven pa odpre vpogled v dogajanje v zaodrju predstave.