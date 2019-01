Novi objekt ob obstoječi Lekovi tovarni na Prevaljah je po zunanjem videzu zaključen. Končana so dela na fasadi in ostrešju, prav tako okoli objekta. Še vedno pa torej ni znano, kakšna bo prihodnost tega novega objekta. Že lani spomladi so iz Leka sporočili, da je bila prekinjena dobava tehnologije za novo tovarno, v kateri je bila sprva predvidena klasična proizvodnja, saj da se je lokacija uvrstila med možne za kontinuirano proizvodnjo.

"V okviru svoje globalne strategije Novartis nenehno proučuje vse proizvodne lokacije po svetu. Želi namreč zagotoviti, da bo imel tudi v prihodnje ustrezne proizvodne zmogljivosti, s katerimi bo lahko zadostil tržnim potrebam in podpiral Novartisov nabor izdelkov v razvoju. Za našo novo tovarno na Prevaljah odločitev glede nadaljevanja izvedbe projekta doslej še ni bila sprejeta," so v minulih dneh pojasnili v Leku.

Temeljni kamen za naložbo v gradnjo dodatne tovarne Leka na Prevaljah, takrat ocenjeno na 105 milijonov evrov, so položili že aprila 2017, država pa je naložbo podprla s sedmimi milijoni evrov subvencije s predvidenim izplačilom v treh letih. Po takratnih napovedih Leka, ki spada pod Novartis, je bilo predvideno, da bo prva redna proizvodnja v okviru nove tovarne stekla v drugi polovici leta 2020 in prinesla najmanj 140 novih delovnih mest.