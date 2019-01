Smučarje so začeli iskati šele v soboto zvečer, potem ko se niso vrnili domov. Našli so jih okoli 23. ure, ko jim ni bilo več pomoči. Iskalne akcije za pogrešanim 28-letnim smučarjem trenutno ne morejo nadaljevati, saj je nevarnost snežnih plazov prevelika. Umrli so bili stari 32, 36 in 57 let.

Razmere v Avstriji so se po obilnem sneženju v preteklih dnevih sicer nekoliko umirile, a danes že pričakujejo novo obilno pošiljko snega, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. V Predarlskem in na vzhodu Tirolske znova pričakujejo, da se bo snežna odeja odebelila za dodaten meter, v gorah tudi do dva metra. Ponekod bi lahko sneg prehajal v dež. Avstrijski vremenoslovci napovedujejo umiritev razmer šele v torek, za sredo napovedujejo celo sonce.