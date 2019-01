Snežni plaz, ki se je odtrgal na pobočju nad hotelom, je zasul več avtomobilov in dosegel restavracijo v hotelu Säntis.

Eden od gostov je za švicarski časnik Tagblatt dejal, da je najprej zunaj videl sneženo gmoto in pomislil, da je padla s streh. "Potem je nastal hrup in na zadnji strani restavracije se je sneg prerinil v notranjost," je dodal.

Lawine rolt over hotel op de Schwägalp in Zwitserland. Meerdere gewonden, nog niet duidelijk hoe ernstig. Ook niet duidelijk of er mensen vermist zijn. Sneeuw kwam met flinke kracht het hotel binnen. https://t.co/q7PkMh07bXpic.twitter.com/1YtnPHxN4N — Judith vd Hulsbeek (@juhuls) January 10, 2019

Koliko ljudi je bilo v plazu poškodovanih, zaenkrat še ni znano.

V Švici so se sicer razmere umirile. Kljub temu za osrednjo in vzhodno Švico še vedno velja druga najvišja stopnja nevarnosti pred snežnimi plazovi. V Davosu, kjer bo konec januarja Svetovni gospodarski forum, je doslej zapadlo do 60 centimetrov snega.