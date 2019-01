V Tivoliju je domače v vodstvo popeljal David Planko v 22. minuti, prednost domačih je v 30. podvojil Kristjan Čepon. Pustertal je v 50. minuti zmanjšal zaostanek prek Maxa Oberraucha, ki je zadel ob igralcu manj na ledu. Ljubljančani so malce pozneje dosegli nov zadetek, ki pa so ga sodniki po pregledu posnetka razveljavili. Vsega 57 sekund pred koncem pa so gosti izenačili, zadel je Teemu Virtala in izsilil podaljšek.

Potem ko v njem odločitve o zmagovalcu še ni bilo, so za to poskrbeli kazenski streli. Pri teh so bili uspešnejši gosti, ki so zadeli oba kazenska strela, domači pa le enega od treh.

Olimpija ima zdaj po 28 tekmah na drugem mestu 62 točk oziroma 19 manj od Pustertala, ki pa ima tudi dve tekmi več.

Ljubljančane naslednja tekma v alpski ligi čaka v četrtek, ko bodo gostovali pri Zell am Seeju.