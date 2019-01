Enajst zaporednih zmag v alpski ligi je za hokejiste Olimpije imenitna popotnica pred današnjim obračunom z vodilnim Brunicom, ki se bo v tivolski dvorani začel ob 17.30. Ljubljančane čaka najzahtevnejši preizkus v tekmovanju, saj italijanski predstavnik tako po igri kot rezultatih praktično nima konkurence. Jeseničane jutri zvečer čaka gostovanje v Gardeni pri sosedih na lestvici.

Ko je Olimpija šele odpirala sezono, je v Brunicu izgubila s tremi goli razlike. Ljubljančani so kasneje popravili igro in zasloveli z moštvenim pristopom, kar jih je pripeljalo tik pod vrh alpske lige. Obračun z Brunicom bo v tem trenutku največ, kar lahko ponudi mednarodno tekmovanje treh dežel. »Pričakujem predvsem dober hokej. Upam, da so navijači spoznali, da niso atraktivni le derbiji z Jesenicami. Nadejam se podpore s tribun,« pravi trener Jure Vnuk, ki kljub rekordni seriji zmag ni povsem zadovoljen s podobo moštva na ledu. Olimpiji se prevečkrat zgodi luknja v obrambi, kar slabši tekmeci redko izkoristijo z zadetkom. Tekma z Brunicom bo tako pravi preizkus za slovenske pokalne prvake, saj bi lahko pokazala smernice za letošnjo končnico. Italijani slovijo kot najučinkovitejše moštvo lige, obenem pa so prejeli tudi najmanj golov. »Naši tokratni tekmeci znajo dobro končevati akcije in kaznovati vsako napako. So kompletna ekipa s štirimi napadi in dvema dobrima vratarjema, zato lahko držijo visok ritem vso tekmo,« je analiziral Jure Vnuk.

Jeseničani so po prihodu Marcela Rodmana na trenersko klop še povečali zaostanek za tekmeci v zgornji polovici lestvice. V letošnji sezoni so pokurili bonus spodrsljajev, zato so pod pritiskom serije zmag. Železarji so obrambo okrepili z napadalcem Miho Pesjakom, ki se v drugi francoski ligi ni naigral. Ob vse hujši finančni in organizacijski stiski Medveščaka bi se pri Olimpiji in Jesenicah lahko ozrli proti Zagrebu, kjer v nevzdržnih razmerah še vedno vztrajajo Mitja Robar, Mark Čepon in Nik Simšič. Njihova vrnitev v domovino bi povečala možnosti slovenskih predstavnikov v končnici alpske lige.