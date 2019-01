Bauer je zgrešil trikrat, na koncu pa si pridelal 3:18,7 minute zaostanka. Rok Tršan je zadel vseh 20 tarč, zaostal je 4:01,2 minute, kar je bilo dovolj za 42. mesto. Mitja Drinovec ni startal zaradi težav s hrbtom.

Bauer je tekmo, ki je potekala v močnem sneženju, začel sijajno, brez zgrešenega strela na prvem postanku, kar ga je takoj dvignilo na 24. mesto, vajo je ponovil še na drugem streljanju, ko je bil že 17., nato pa je začel grešiti. Prvič je v stoje zgrešil en strel, kar ga je potisnilo nazaj na 20. mesto, nato pa je zgrešil še dvakrat na zadnjem streljanju in v zadnji krog je odšel na 30. mestu. V zgoščeni konkurenci je na cilj prišel na končnem 33. mestu. Tršan pa je znova streljal brez napake, kljub zdravstvenim težavam pa se je uspel prebiti do 42. mesta. Do prvih točk mu je zmanjkalo 12 sekund.

V nedeljo bosta na sporedu štafetni preizkušnji. Slovenski ekipi se bo po bolezni pridružil Jakov Fak, žensko vrsto pa bo dopolnila mlada Nina Zadravec.