Morda se sliši malce nenavadno, a je že tako, da je na nekaterih cestah ali, bolje rečeno, cestnih odsekih težko prekoračiti predpisano hitrost, četudi bi to kdo iz nekega nelogičnega razloga skušal storiti. Denimo na kakšnem ovinkastem odseku zunaj naselja, kjer je omejitev 90 kilometrov na uro, pa s to hitrostjo ovinkov niti slučajno ne moremo zvoziti. Balearski otok Majorka je poln takih odsekov, na katerih si lahko pozimi, ko je večina cest tako rekoč praznih, in seveda tam, kjer so ovinki zelo pregledni, vozniki privoščijo malce več vožnje »po robu«. Tudi sami smo si pred časom jo, razlog pa je bil enostaven – sedeli smo namreč za volanom najnovejšega in hkrati vstopnega Mercedesovega predstavnika športne družine AMG s polnim imenom mercedes-AMG A 35 4MATIC.

Toda še pred tem smo bili v istem avtomobilu na istih cestah v vlogi sovoznika. In ta izkušnja je bila precej manj prijetna. Toliko, da je moral kolega ustaviti ob robu ceste, da nismo… Saj veste, kaj. In ko smo globoko vdihavali svež zrak, smo kar nekajkrat nagonsko odskočili, ko smo zaslišali hrup motorjev bližajočih se drugih primerkov AMG A 35, za volanom katerih so sedeli kolegi iz drugih evropskih držav. Pri čemer, da ne bo pomote, je bil ta hrup prav prijeten, pravi balzam za ušesa slehernega ljubitelja avtomobilov, 306 konjev (kar znese 225 kilovatov) iz dvolitrskega turbobencinskega motorja pa lahko »rezgeta« celo na različne načine. No, natančneje na zvok motorja vpliva poseben izpušni sistem, ki pomaga prilagajati zvok glede na izbran način programa vožnje. Da, od tega slednjega, pa naj bo naravnan na udobje, pri čemer je lahko avto tudi precej tih, športnost ali kako drugače individualno nastavljen, je poleg različnih odzivnosti motorja, prestavnih razmerij in trdote vzmetenja pri AMG A 35 odvisen tudi zvok, ki ga iz sebe spravi avto. Pri čemer je zanimivo, da še tako hrupen nasprotno od nas samih ni prestrašil koz, ovac in drugih lokalnih štirinožnih prebivalcev, ki so nam med vožnjo nekajkrat ležerno prekrižali pot ter se jeznemu »renčanju« našega vozila navkljub za vse skupaj sploh niso zmenili. Kot bi bil hrup motorja tudi njim prav prijeten, tako da nam ni preostalo drugega, kot da popustimo sami, jih v loku obidemo in odbrzimo naprej.

No, to brzenje pa je bilo, ko smo se s sovoznikovega presedli na voznikov sedež, resnično pravi užitek, tako da so slabost in kisel obraz hitro zamenjali dobro razpoloženje in nasmeški. Z omenjenim motorjem, odličnim sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom in s pomočjo štirikolesnega pogona takle A seveda naravnost blesti prav pri dinamični vožnji (mimogrede: pospešek do hitrosti 100 kilometrov na uro znaša vsega 4,7 sekunde), takšni, ki ji je mesto bolj kot na cestah kakopak na dirkališčih. »A 35 je v vsakem pogledu čistokrvni AMG. Ob tem pa je tudi videti tako: njegov dizajn nazorno prikazuje različne vplive iz sveta avtomobilskega športa, karakteristične elemente AMG smo kar najbolje poskušali vključiti v oblikovalski jezik razreda A,« je kasneje na predstavitvi povedal Bastian Bogenschütz, razvojnik vozil pri AMG. Pri tem pa je treba dodati, da ob nastavitvi voznega programa na udobnega AMG razreda A po udobju domala ne zaostaja za »običajnimi« primerki tega Mercedesovega vstopnega modela. Skratka, gre tako rekoč za »sanjsko« kombinacijo.

Ker smo v različnih kontekstih omenili, da gre za vstopni model, še dodajmo, da AMG A 35 to nikakor ni pri tako imenovanem infozabavnem sistemu, saj je skupaj z običajnimi različicami razreda A in na teh straneh pred kratkim predstavljeno novo generacijo razreda B s tega vidika trenutno najnaprednejši avto znamke iz Stuttgarta. Le da vse skupaj, predvsem izjemen način ustne komunikacije med avtom in voznikom, ki se sproži z enostavnima besedama slednjega (»Hey, Mercedes«) in omogoča nastavitev različnih komponent, iskanje ciljev in podobno, nadgradi še z malenkostjo, kot so trije liniji AMG lastni stili digitalnega zaslona.

Če potegnemo črto – A 35 AMG je največ, kar lahko ponudi Mercedesov razred A. Kar ima seveda tudi svojo ceno, ki se pri nas začne pri 46.380 evrih, s čimer je to edini AMG pod 50 tisočaki. Naročiti ga je že mogoče, k nam pa bo zapeljal prihodnji mesec.