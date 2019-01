Na Kekovem seznamu je 21 nogometašev iz slovenske lige, največ reprezentantov bosta v Španijo poslala Maribor in Domžale, vsak po šest. Med reprezentančnimi člani v zadnjem obdobju je Kek vpoklical nogometaša Maribora Amirja Derviševiča in Luko Zahovića ter člana Celja Rudija Požega Vancaša, v reprezentanco se po večletni odsotnosti vrača tudi Dejan Lazarević.

Med drugimi z izkušnjami v članski vrsti je Kek vpoklical še branilca Antonia Delameo Mlinarja, Blaža Vrhovca in Matica Črnica. Vratarska zasedba je sestavljena izključno iz igralcev v domačem prvenstvu, v napadu pa je prvič vpoklican tudi Olimpijin Andres Vombergar in član Maribora Jan Mlakar.

»Cilj treningov in tekme, ki niso v uradnem terminu Fife, je, da preverimo nekatera dodatna imena, ki bi lahko razširila reprezentančni kader. Večina igralcev prihaja iz slovenske lige, zato gre zahvala našim klubom, ki so omogočili prihod igralcev na reprezentančni teden, in NZS, ki je našla termin in nasprotnika,« je ob objavi seznama povedal selektor Matjaž Kek.

Slovenija se bo pomerila s kitajsko reprezentanco do 25 let v četrtek, 24. januarja, ob 17. uri. »Kitajska reprezentanca do 25 let se že dalj časa pripravlja v Marbelli in je perspektiva za njihovo člansko reprezentanco,« je pojasnil Kek.

Pri tem slovenski selektor od vpoklicanih igralcev predvsem pričakuje željo po dokazovanju pred začetkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2020. »Popolnoma jasno je, da so igralci v začetni fazi pripravljalnega obdobja, večina jih je v procesu treninga. To pomeni, da bomo lahko konkretno in usmerjeno delali. Pričakujem pravi pristop, velik motiv za dokazovanje in primerno obnašanje tako na igrišču kot zunaj njega,« je dodal.