Takeda je pojasnil, da sodeluje s francoskimi oblastmi in je bil že na zaslišanju v francoski prestolnici, kjer je sodniku pojasnil, »da ni bil vpleten v nobeno nečednost, kot je denimo podkupovanje« in da "so informacije, da je osumljenec, netočne«.

Od 10. decembra lani francoski preiskovalci obravnavajo sumljiv izvor nakazil iz japonske v višini dveh milijonov evrov. Tokio je na volitvah Moka leta 2013 v izboru za OI 2020 premagal Madrid in Istanbul, zatem pa naj bi bili izplačani sumljivi zneski, ki naj bi jih prejel nekdanji član Moka iz Senegala.

Prejšnji mesec je predsednik Moka Thomas Bach uradno zahteval, da mora Senegal sodelovati s francoskimi sodnimi oblastmi v povezavi s preiskavo o korupciji, pismo pa je predsednik Senegala Macky Sall prejel že 16. novembra lani zaradi vpletenosti vplivnih nekdanjih športnih funkcionarjev iz te države pri prejemanju podkupnin v zameno za glasove pri podelitvi organizacije olimpijskih iger.