Ponoči se bo od severa oblačnost povečala. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno, ponekod po nižinah bo zjutraj megla. Popoldne se bo oblačnost umikala. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -1, ob morju 1, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo ter večinoma suho. V nedeljo bo ponekod pihal jugozahodnik, v ponedeljek pa bo zapihal veter severnih smeri.

Nad Alpami in zahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, ciklon nad Balkanom pa se je pomaknil proti vzhodu. Od severovzhoda doteka nad naše kraje hladen in prehodno bolj suh zrak.

Danes čez dan se bo razjasnilo. V Kvarnerju in pod Velebitom bo še pihala burja. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in jutranjo meglo po nižinah.