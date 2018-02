»Treba je jasno povedati, da Ruska protidopinška agencija Rusada še naprej ne izpolnjuje protidopinških meril. Rusada ne upošteva protidopinškega kodeksa Wade, zato še ni izpolnila pogojev, da bi ji izdali dovoljenje za delo, potem ko smo Rusiji dokazali sistemsko manipulacijo z vzorci,« so zapisali pri Wadi v sporočilu za javnost.

Dodali so, da še naprej tesno sodelujejo z Rusado in »ji pomagajo, da bo na novo zgradila in ustvarila trajen, kredibilen protidopinški program«.

Pri Moku so soglasno odločili, da Rusiji ne umaknejo suspenza za sistemski doping, kar pomeni, da ruski športniki niso mogli korakati pod svojo zastavo na nedeljski sklepni slovesnosti zimskih olimpijskih iger v Pyeongchangu. A pri tem so pri Moku dodali, da bodo umaknili suspenz v »nekaj dneh ali tednih, če ne bo nobenega novega dopinškega primera med ruskimi olimpijci«. Na igrah v Pjongčangu so obravnavali štiri dopinške kršitelje, dva med njimi sta bila ruska športnika, odmeval pa je tudi pozitivni dopinški test slovenskega hokejista Žige Jegliča.

Mok je ruski olimpijski komite suspendiral 5. decembra lani, pred igrami pa vendarle dovolil ruskim olimpijcem nastop v Južni Koreji, a le s posebnim povabilom in v okviru zastave Moka.