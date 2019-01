Smuk in superveleslalom v St. Antonu sta odpadla zaradi preveč snega, saj ga je v zadnjih dneh na prizorišču tekme zapadlo kar tri metre. Krovna smučarska zveza (Fis) je danes sporočila, da bo smuk po novem naslednji teden v Cortini, kjer bo tako zdaj trojni program, saj sta v soboto in nedeljo, 19. in 20. januarja, tam že načrtovani še dve tekmi v hitrih disciplinah, smuk in superveleslalom. Za zdaj pa Fis še ni poročila, kaj bo s superveleslalomom iz St. Antona.