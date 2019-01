Sredi dneva so zaradi izlitja nevarne tekočine evakuirali ljubljansko pedagoško fakulteto. »Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do izlitja manjše količine broma,« je sporočila Nataša Pučko, predstavnica za odnose z javnostmi na ljubljanski policijski upravi.

O nesreči v prostorih fakultete na Kardeljevi ploščadi so bili policisti obveščeni okoli 12.45. Nevarna tekočina se je izlila v kleti, na kraju pa so posredovali gasilci in policisti. Slednji so zavarovali območje in za čas posredovanja gasilcev preventivno evakuirali objekt. S fakultete naj bi napotili okoli 400 ljudi. Kot je sporočila Pučkova, se je izkazalo, da se je manjša količina broma izlila med pospravljanjem učnih pripomočkov. V nesreči ni bil nihče poškodovan, prav tako se je hitro izkazalo, da kakšne nadaljnje nevarnosti za okolje in ljudi ni. So pa dve osebi, ki sta bili v neposredni bližini, odpeljali na preventivni pregled v urgentni blok kliničnega centra.

»Res je šlo za razlitje broma. Manjše količine, v embalaži, nastal je madež. Zadevo smo omejili in sanirali. Sodelovalo je 12 naših gasilcev s tremi gasilskimi vozili. V tem času so bili ljudje iz poslopja preventivno evakuirani – težko je reči, koliko, fakulteta pa je bila polna,« so nam razložili na Gasilski brigadi Ljubljana.

Nataša Pučko je sporočila še, da po sedaj zbranih obvestilih dogodek nima znakov kaznivega dejanja. Sicer pa policija nadaljuje zbiranje informacij. Brom je pri sobni temperaturi edini tekoči nekovinski element. Je težka, tanko tekoča, rdečerjava tekočina, ki pri standardnih pogojih zlahka izhlapi v rdečo paro z močnim zoprnim vonjem. V tekoči obliki je škodljiv za človeška tkiva, njegovi hlapi pa dražijo kožo (povzroča globoke in boleče rane) in dihalne organe.