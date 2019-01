Egiptu iz Velike Britanije vrnili ukradeno ploščo iz Karnaka

Egiptu so v tem tednu iz Velike Britanije vrnili kamnito ploščo iz časa faraonov, ki so jo ukradli iz templja v Karnaku. Ploščo so opazili na spletni dražbi in preklicali njeno prodajo, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnilo egiptovsko ministrstvo za antikvitete.