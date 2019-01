Z dogodkom, ki bo trajal do nedelje, želijo v Društvu matematikov, fizikov in astronomov Slovenije širiti navdušenje in veselje do opazovanja in raziskovanja vesolja. Kot so zapisali v društvu, k sodelovanju vabijo tudi šole, astronomske krožke, društva in vse, ki bi radi delili navdušenje do astronomije.

Že danes bo zvečer na Astronomskem observatoriju Golovec v Ljubljani brezplačno predavanje o aktivnih galaktičnih jedrih in delavnica opazovanja s teleskopom. V petek popoldne na Fakulteti za naravoslovje Univerze v Novi Gorici pripravljajo poljudno predavanje o tem, kaj so vedeli o vesolju pred 100 leti in kaj vemo danes. Sledila bodo astronomska opazovanja.

V soboto predavanje z naslovom Sprehod po vesolju pripravljajo v Mestni hiši v Višnji Gori. Na isti dan dopoldne bo državno tekmovanje iz znanja astronomije za Dominkova priznanja, ki ga organizira omenjeno društvo.

Slovenija se tako v letošnjem letu pridružuje 72 državam, v katerih bo na pobudo Mednarodne astronomske zveze potekalo več kot 700 astronomskih aktivnosti tako na mednarodni kot na državni ravni. V Sloveniji pa bodo letos zaznamovali tudi 70-letnico delovanja Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.