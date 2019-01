Po torkovi posamični tekmi v paralelnem slalomu (zmagala sta Nemec Stefan Baumeister in Avstrijka Claudia Riegler) so prireditelji v Bad Gasteinu danes uspešno izpeljali še prvo ekipno preizkušnjo v paralelnem slalomu v letošnji sezoni svetovnega pokala. Med 24 pari sta odlično nastopila tudi Slovenca Tim Mastnak in Gloria Kotnik, ki sta tekmovanje v Avstriji končala na visokem petem mestu in sočasno poskrbela tudi za najboljši slovenski dosežek na dosedanjih ekipnih tekmah.

V prvem krogu sta bila 27-letni Mastnak in dve leti starejša Kotnikova prosta, v osmini finala pa sta se pomerila z drugo poljsko ekipo, ki sta jo sestavljala Weronika Biela in Michal Nowaczyk. Poljakinja je že kmalu po startu naredila veliko napako in izgubila precej časa, Kotnikova pa je mirno pripeljala do cilja. Mastnak je nato startal z maksimalno prednostjo 1,7 sekunde in dobro opravil svojo nalogo, slovenski dvojec pa je v skupnem seštevku premagal poljskega za kar 1,64 sekunde.

V četrtfinalu je bila nasprotnik Celjana in Velenjčanke prva nemška ekipa. Kotnikova je v dvoboju z Ramono Theresio Hofmeister pridelala kar 1,19 sekunde zaostanka, zato je Mastnaka v boju s torkovim zmagovalcem Stefanom Baumeisterjem čakala zelo zahtevna naloga. Z dobro vožnjo v drugem delu proge Bucheben si je sicer pridobil nekaj prednosti, v skupnem seštevku pa je ciljno črto prečkal dobre pol sekunde za Nemcem. Tekmo v Bad Gasteinu sta dobila Avstrijca Benjamin Karl in Daniela Ulbing, ki sta v velikem finalu premagala Italijana Aarona Marcha in Nadyo Ochner, v malem finalu pa sta bila Švicarja Dario Caviezel in Patrizia Kummer uspešnejša od Nemcev in slovenskih krvnikov v četrtfinalu Baumeisterja in Hofmeisterjeve.

Svetovni pokal v deskanju na snegu se bo nadaljeval v soboto, 19. januarja, s paralelnim veleslalomom na Rogli.