Sojenje je pokazalo, da so 50-letno Avstralko vietnamskih korenin k dejanju spodbudile zamere na delovnem mestu. Delala je kot nadzornik na eni izmed jagodnih farm severno od Brisbana.

V obsežni policijski preiskavi, v kateri so prejeli 186 prijav najdene igle v sadju, so 50-letnici prišli na sled, ko so našli delce njenega DNK-ja na enem izmed sadežev, ki je vseboval iglo.

Trinhovi sodijo zaradi kontaminacije dobrin in povzročitve gospodarske škode podjetju, za kar ji grozi do deset let zapora. Zaradi nevarnosti pobega v Vietnam, so Trinhovo pridržali v priporu in ji onemogočili plačilo varščine. Njen odvetnik Michael Cridland se je z izrečenim sprijaznil in umaknil prošnjo za plačilo varščine, ob tem pa poudaril, da je Trinhova državljanka Avstralije in da ni nevarnosti pobega, saj jo na Brisbane vežejo močne družinske vezi. Na sodišču si je vietnamskega prevajalca želela le zato, ker je to njen materni jezik, piše Guardian.

S policije so sporočili, da s prijemom glavne osumljenke preiskava še zdaleč ni zaključena, saj ni jasno za koliko primerov je odgovorna Trinhova in kdo vse je še sodeloval v sabotaži.