Avstralijo je močno pretresla afera, ko v jagodah, ki so se prodajale v trgovinah opazili zataknjene igle. Tamkajšnji policisti so začeli obsežno preiskavo, politiki pa napovedali hude kazni za storilce.

Policisti, ki preiskujejo več kot 100 prijav opaženih igel v jagodah, so aretirali 15-letnega dečka. Ta je policistom priznal krivdo in dejal, da je sodeloval v »potegavščini«, v kateri je sodelovalo več oseb, ki jih policija še išče.

Avstralski premier Scott Morrison je napovedal, da bo za kršitelje zaostril kazni in predlagal do 15 let zakona, 15-letniku pa bodo sodili po zakonih zapisanih za mladoletnike. Po trenutnem zakonu kršiteljem grozi 10 let zapora.