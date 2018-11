V soboto okoli šeste ure zjutraj je zagorelo v prvem nadstropju stanovanjskega bloka v Groharjevem naselju v samem središču Škofje Loke. Stanovalci so v pižamah bežali iz stanovanj, stavbo je zajel dim. Prihiteli so gasilci in reševalci, nobenih posledic ni utrpela stanovalka stanovanja, kjer je izbruhnil ogenj. Ena oseba je bila lažje poškodovana, šest jih je potrebovalo pomoč zaradi vdihanega dima.

Jutranji ogenj v stanovanjskem bloku je med stanovalci povzročil preplah in k sreči so škofjeloški gasilci »doma« v neposredni bližini, v star gasilski dom so se zatekli lahko kasneje tudi vsi tisti, ki so iz stanovanj pobegnili dobesedno iz postelj. Kot je opozoril Andrej Štremfelj, ki je vodil intervencijo gasilcev in ima veliko izkušen kot upokojeni poklicni in zdaj prostovoljni gasilec, je v takih primerih zelo pomembno, kako se obnašajo ljudje, ki se soočijo z ognjem. Posebej stanovalci večstanovanjskih stavb bi morali biti ustrezno pripravljeni, kako zapustiti poslopje, ki ga je zajel požar, in kako se obnašati kasneje. Pomembna je tudi evidenca vseh, ki so bili v objektu, da je lažje ugotoviti morebitne pogrešane. V škofjeloškem primeru so prav zaradi vdihanega dima morali pomagati stanovalcem. Iz bloka jih je prišlo 28, a jih velika večina ni čutila posledic ognja, ki se je iz prvega nadstropja više širil predvsem po pročelju in tako poškodoval še več stanovanj, zlasti veliko pa je bilo dima.

Gasilci iz Škofje Loke (tako poklicni kot prostovoljni) in s Trate, Virmaš in Gosteč so ogenj v soboto zelo hitro pogasili, da se ni širil naprej po stavbi. Za zdaj preiskava vzroka požara še traja, prav tako pa je še prezgodaj za oceno škode.