Na zatožni klopi ljubljanskega okrožnega sodišča se je danes znašel 25-letni Renato Begić, ki mu je tožilstvo očitalo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Po mnenju tožilstva je v stanju neprištevnosti 6. junija letos ob 3.15 zanetil požar v klubu Jalla Jalla v ljubljanski avtonomni kulturni coni Metelkova mesto. Na podestu pred lokalom je najprej zažgal smeti, med katerimi je bila tudi plastika, ogenj pa se je razširil, uničil lokal in zajel del sosednje stavbe. Škoda je bila ocenjena na 50.000 evrov.

Tožilstvo je sodišču predlagalo, da požigalcu izrečejo varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, ker se dejanja ni zavedal. Sodišče se je tako tudi odločilo, do pravnomočnosti sodbe pa Begić ostaja v priporu.

Izvedenec psihiatrične stroke Branko Brinšek je povedal, da je bil obtoženi v času kaznivega dejanja neprišteven, in sicer zaradi osebnostne motnje in odvisnosti od prepovedanih drog. Meni, da ni piroman, temveč je bil v času požiga v posebnem psihotičnem stanju, ko se je počutil zelo nemočnega in je zato zanetil požar.

Še pred izrekom sodbe je sodnik Martin Jančar zaslišal obtoženega, izvedenca psihiatrične stroke in predstavnico oškodovancev iz kluba Jalla Jalla Andrejo Boršič . Obtoženi je povedal, da ni imel namena povzročiti veliko škodo. Da je zgolj hotel zažgati vrata, da bi jih morali na novo pleskati, češ da je bil jezen na najemnike lokala. Ko pa se je ogenj razširil, ga je zgrabila panika, zato je zbežal. Policije pa ni poklical, ker da ni imel telefona. »Želim se spremeniti in urediti svoje življenje. Zdravil sem bom in naredil vse, da se rešim drog,« je še povedal.

Ne bodo zahtevali povrnitve škode

Priča Andreja Boršič pa je na sodišču povedala, da se je kolektiv Jalle Jalle odločil, da od Begića ne bodo zahtevali povrnitve škode, saj so prepričani, da fant potrebuje pomoč. Obtoženi je sicer že pred dogodkom večkrat grozil, bil nasilen in pod vplivom drog. »K nam ne spuščamo ljudi, ki se družijo s preprodajalci drog in ki ustvarjajo probleme. Tudi njega nismo spuščali v klub, ker je delal probleme,« je povedala. Obtoženi je sicer 22. aprila letos z nožem grozil tudi eni od članic kolektiva. Policija ga je takrat obravnavala zaradi kršenja javnega reda in miru. Na Metelkovo se je vrnil tudi dva dni po požaru, ko so ga izpustili s psihiatrične klinike. Takrat se je hvalil, da je on požgal lokal, in grozil, da jih bo ubil. Zato bodo zelo veseli, če se v klub ne bo več vrnil. Tudi slikar in grafični oblikovalec, ki imata prostore v Jalli Jalli sosednji stavbi, odškodnine nista zahtevala.

»Polagam vam na srce. Razumeti morate, da so vam oškodovanci odpustili plačilo zelo visokega zneska, ki bi ga lahko uveljavljali. Zato upoštevajte njihovo željo, da se tja vrnete šele, ko boste stoodstotno prepričani, da ne bo konfliktnih situacij,« je fanta opozoril sodnik Jančar.