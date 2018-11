Na novomeškem okrožnem sodišču čakajo na ugotovitve komisije za fakultetna izvedenska mnenja, ki naj bi podala psihično in fizično stanje 62-letnega Silva Palčiča iz Rumanje vasi na Dolenjskem. Upokojenega gozdarja, obtoženega umora svoje žene Anice na lanski božični večer, so psihiater, klinični psiholog in specialist internist pregledali že septembra.

Kot pojasnjuje predsednica petčlanskega senata, sodnica Mojca Hode, mnenje izvedenke psihiatrije Marge Kocmur ni v celoti odgovorilo na vsa zastavljena vprašanja. Poleg tega je izvedenka toksikologije in alkoholometrije dr. Gordana Koželj izpostavila, da je pri presoji obtoženega treba oceniti njegove osebnostne lastnosti. Kot se je izkazalo, je imel Palčič v času tragičnega dogodka v krvi več kot dva promila alkohola, tudi priče so izpovedale, da je v tistem obdobju precej pil. Zato gre za vprašanje, ali in v kolikšni meri je vinjenost obtoženega v času dogodka vplivala na njegovo ravnanje, pa tudi, kako je na njegovo zdravstveno stanje, med drugim naj bi imel težave s srcem, vplival izrek prepovedi približevanja. Ker gre za težko kaznivo dejanje, je treba temeljito preveriti celostno psihično in fizično stanje obtoženca, je pojasnila sodnica. Zato naj bi na naslednjem naroku 9. januarja zaslišali vse tri izvedence.