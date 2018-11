Celjani serijskih hrvaških prvakov (27-krat zapored brez izgubljene lovorike, ob tem še 24-krat pokalni zmagovalci) še nikoli v ligi prvakov niso premagali v Zagrebu. Izkupiček je osem porazov in remi, Tomaž Ocvirk pa bo že šesti trener v zgodovini celjskega kluba, ki se bo skušal dokopati do skalpa sosedov. Pred njim so bili pri tem neuspešni Josip Šojat (po en poraz in remi), Zdravko Zovko (trije porazi), Tone Tiselj (en poraz – rekordni z minus 13 v sezoni 2008/09), Vladan Matić (en poraz) in Branko Tamše (dva poraza).

Vse točke Zagreba iz tujine

Medtem ko so Celjani v šestih krogih v letošnji ligi po trikrat igrali doma in v gosteh, je Zagreb doma igral le dvakrat, kar štirikrat pa je gostoval in prav iz tujine prinesel vse tri točke (zmaga proti Flensburgu, remi s Skjernom). Trener Tomaž Ocvirk, ki spet ne bo mogel računati na štiri poškodovane igralce (Matic Grošelj, Gal Marguč, Josip Šarac, Domen Makuc), se zaveda težke naloge v peklu Arene: »Naboj na teh tekmah seveda ni več takšen, kot je bil pred leti, vseeno pa bo to spet prava, čvrsta in moška predstava. Svoje misli moramo usmeriti zgolj na igrišče, ne glede na to, kaj se bo dogajalo okoli njega.«

Med šestimi tujimi rokometaši ima Zagreb tudi dva Slovenca: Urha Kastelica in Gregorja Potočnika, oba nekdanja člana Celja Pivovarne Laško. Ocvirk opozarja na sistem igre, ki ga uporablja trener Lino Červar: »Dobro vemo, katere so njihove slabosti in njihove prednosti. Njegov sistem odlično deluje, v njem pa niso toliko pomembni posamezniki, ampak je najpomembnejša izjemna disciplina v igri. Ključna je obramba, kar potrjuje tudi majhno število prejetih golov, njihovi napadi pa so zelo dolgi,« opisuje Ocvirk, ki opozarja tudi na velik Červarjev adut – igro s sedmimi igralci v polju (eden namesto vratarja) proti šestim tekmečevim.