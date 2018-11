Jubilejna 40. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih se bo začela konec prihodnjega tedna v Visli na Poljskem. Start v novo sezono nestrpno pričakujejo tudi v zelo pomlajeni slovenski reprezentanci. Novi selektor Gorazd Bertoncelj je odločil, da bodo na prvi postaji nastopili Jernej Damjan, Anže Semenič (v sezono se podaja z novo frizuro), Timi Zajc, Anže Lanišek, Žak Mogel in Bor Pavlovčič, medtem ko bo sedmega potnika izbral tik pred odhodom na Poljsko. Kandidati so trije, a predvsem od Domna Prevca selektor pričakuje boljše skoke.

»Odločitev za ekipo ni bila težka. Zasedba se je oblikovala skozi priprave v zadnjem mesecu dni. V njej so tisti, ki so trenutno najboljši na treningih. Mladi fantje so trenutno občutno boljši od izkušenih Robija Kranjca in Jurija Tepeša. Če bi bili skoki izkušenih na enaki ravni kot pri mlajših, bi šli na tekmo starejši tekmovalci. Celoten strokovni štab je zadovoljen s pripravljenostjo, kaj to pomeni v svetovni konkurenci, pa bomo še videli,« je odločitev pojasnil Gorazd Bertoncelj. Zaradi slabega vremena (veter) so morali predčasno končati priprave v Innsbrucku, a ni razlogov za zaskrbljenost, saj so imeli pred tem zelo kakovosten trening. Fantje imajo po 50 skokov na skakalnici z ledeno zaletno smučino.

Peter Prevc po dveh operacijah gležnja še ni nared za nastop v svetovnem pokalu, zato bo izpustil tekmovanje na Poljskem in verjetno še kakšno od naslednjih preizkušenj. Strokovni štab ocenjuje, da potrebuje še 50 do 60 skokov, da bo pripravljen za svetovni pokal. »Če nisem stoodstotno pripravljen, nima nobenega smisla, da bi šel na tekmo. Manjkajo mi skoki in vpeljanost v ritem na skakalnici. Lani je bilo v Visli zelo razrito doskočišče, na katerem sem imel že zdrav veliko težav, letos bi jih imel še več. Nobene potrebe ni, da bi izzival usodo,« je pojasnil Peter Prevc , ki ima v nogah okrog 60 skokov.

Slovenci upajo, da bo danes v Planici pripravljena skakalnica z ledeno smučino, na kateri bi trenirali jutri in v ponedeljek. Izdelava takšne podlage je pri trenutnih temperaturah zahteven projekt, saj je treba zamrzniti sneg v višini 15 centimetrov. Če razmere ne bodo ugodne, do petkovega treninga v Visli ne bodo več skakali. »Veselimo se prvih tekem. Ni me strah, ni negativne nervoze, ampak pozitivna v pričakovanju nove sezone,« je dodal Bertoncelj.

Za Petra Prevca so skoki kot vožnja s kolesom

Največ treme je imel pred prvim skokom na sedemmetrski skakalnici v Kranju. Ob prehodu na 60-metrsko v Beljaku je takoj ujel ritem. »Ko sem se usedel na startno klop in se spustil po zaletišču, se je v glavi sprožil mehanizem, da znam, zato ni bilo nobenega strahu ali prevelike previdnosti. Skoki so kot vožnja s kolesom. Ko se enkrat naučiš, znaš. Osnova skokov je ostala. Tisto, kar ni ostalo, je forma oziroma skoki na najvišji ravni,« je pojasnjeval 26-letni Prevc. Trenerji pravijo, da je naredil velik napredek, Peter pa je dodal, da se je trenutno vse skupaj malo ustavilo. »To je nekaj povsem normalnega. Že iz prejšnjih sezon vem, da se po 50 skokih napredovanje malo upočasni in padeš v prvo krizo sezone. To je običajno junija in takrat te ne moti. Enostavno potrebuješ serijo skokov, da greš sproščeno naprej,« je razlagal Prevc, ki pravi, da ne bo silil z glavo skozi zid. Na tekme svetovnega pokala ne bo šel zgolj zato, da bi se uvrstil v finale, ampak šele, ko bo sposoben višjih uvrstitev.

Na skupnih pripravah je letos reprezentante videl skozi povsem drugačne oči kot minule sezone tik pred zimo. »Letos sem imel s seboj za testiranje en dres in ene smuči, v preteklosti pa po štiri, pet dresov in prav toliko parov smuči. Ker sem imel več časa, sem jih lahko precej več gledal. So dobro pripravljeni. Malo so odstopali Zajc, Semenič in Damjan, a se stvari lahko tudi zelo hitro spremenijo. Sam nisem povsem na vrhu, ampak se gibljem od drugega do zadnjega mesta. Za napredek je še veliko prostora,« je sklenil najstarejši izmed bratov Prevc.

Še preden se je začela nova sezona svetovnega pokala, so v Sloveniji v predprodaji že ponudili vstopnice za finale sezone, ki bo od 21. do 24. marca 2019 v Planici. Pod Poncami bo še posebno slovesno, saj bodo obeležili tudi 50 let letalnice bratov Gorišek. Vstopnice bodo v predprodaji do 5. marca, za odrasle stanejo 23 evrov, za otroke 3 evre, nato bosta ceni 29 oziroma 5 evrov.