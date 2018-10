»S senzorji bomo pojasnili skrivnosti slabega in dobrega skoka," je v Avstriji dejal Hofer. Senzorji so težki 10 gramov in veliki približno toliko kot škatlica vžigalic. Te bodo spremljale tudi posebne kamere vgrajene na skakalnicah in trenerji bodo na ta način lahko izvedeli tako rekoč vse o naletu, odskoku, skoku in pristanku. Podatki naj bi bili v prvi vrsti pomembni za trenerje in športnike, saj bodo na osnovi podatkov lahko spreminjali poudarke na treningu.

Pomemben podatek bo predvsem pravi trenutek odskoka, pa tudi položaj nog pri odskoku. Skakalci bodo pridobili tudi na varnosti, saj bodo podatke uporabljali za varnostne izboljšave, saj naj bi manj varne kasneje popravili.

Mednarodna smučarska zveza v prvem obdobju ne želi s podatki preveč obremenjevati gledalcev pred malimi ekrani. Za njih bo pripravila hitrost pri odskoku, ter hitrost po 20 metrih letenja in pri doskoku.