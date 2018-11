Najbolj simpatična in simptomatična slika predvolilnih soočenj in pogovorov se je zgodila v četrtek zvečer. Nacionalka je prišla na genialno idejo. Osemnajst kandidatov je v Mariboru postavila na nogometni stadion. Ja, sredi zelenice so stali junaki našega časa in zmrzovali ter komaj čakali, da bo konec te neumnosti. Kako boš kaj pametnega povedal, če te zebe v noge, brije okoli ušes in čutiš otopele prste na rokah. Jasno, z eno izjemo. Nekdanjega župana Franca Kanglerja, ki se znova kaže kot edini rešitelj in odrešitelj. Novodobni mučenik, ki ga zati