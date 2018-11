Po poročanju nemškega WDR, so med pripravami na razstavo van Dycka, ki jo bodo odprli marca, pregledali tudi vseh 200 bakrorezov in jedkanic tega flamskega slikarja, ki jih hranijo v depojih. Med njimi so naleteli na list s kartotečno opombo »anonimni avtor (graver neznan)«. Direktorica muzeja Ursula Blanchebarbe je menila, da omenjena jedkanica ne more biti van Dyckovo delo. Glede na svetlobne kontraste je sklepala, da gre za Rembrandtovo grafiko.

Nadaljnje preiskave so pokazale, da gre v resnici za delo tega nizozemskega umetnika, natančneje za »velikega Coppenola« - portret Lievena Willemsza van Coppenola, ki je v Rembrandtovem času vodil t.i. francosko šolo v Amsterdamu. Jedkanica je trenutno razstavljena v muzeju.

Rembrandt van Rijn (1606-1669) se je rodil v Leidnu na Nizozemskem kot sin premožnega mlinarja. Študiral je slikarstvo v rojstnem mestu in od leta 1623 v Amsterdamu. Med letoma 1625 in 1631 je delal v Leidnu, nato v Amsterdamu. Leta 1634 se je poročil z bogato Saskio van Uylenburg. Po materini in ženini smrti je zašel v hude finančne težave. Moral je prodati hišo in dragocenosti, da je izplačal dolžnike.

Ustvaril je okoli 700 slik, 300 grafik in več kot 1600 risb. Izbiral je svetopisemske in mitske motive ter izdeloval portrete, žanrske prizore, tihožitja in alegorije. Med njegovimi najpomembnejšimi deli so slike Nočna straža, Anatomija dr. Tulpa, Predstojniki suknjarskega ceha in Vrnitev izgubljenega sina.