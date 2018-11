Fotografija člana Jimina z majico se je na spletu prvič pojavila v oktobru, kmalu pa je povzročila razburjenje med številnimi japonskimi oboževalci, ki so jo označili za žalitev, poroča britanski BBC.

Televizija Asahi se je zaradi številnih kritik odločila, da bo nastop preložila. BTS se je kasneje opravičil svojim oboževalcem, ker jim ni uspelo izvesti nastopa.

Na majici so bili poleg fotografije jedrske bombe tudi slogani s pozivi h korejski neodvisnosti. Nekateri na Japonskem so tako razumeli, da se slavi bombo in eksplozijo, ki je vodila v kapitulacijo Japonske med drugo svetovno vojno, nato pa tudi v neodvisnost Korejskega polotoka, ki je bil dotlej pod japonsko okupacijo. To obdobje okupacije je sicer še vedno zelo občutljiva tema med obema državama.